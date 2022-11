Adamari López compartió una linda sesión de fotos al lado de Alaïa como parte de su celebración de Thanksgiving. La presentadora acompañó las imágenes con unas palabras de agradecimiento por todo lo vivido.

“Noviembre es un mes especial para mí y me encanta celebrarlo. Hoy en el día de Acción de Gracias deseo para todos bendiciones en abundancia, que sus corazones estén llenos de armonía, alegría y amor. Gracias Dios por tú infinito amor, por mi hija, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, por cada momento vivido que me dió un aprendizaje, me hizo crecer y ser más fuerte. GRACIAS”.