Belinda tiene un nuevo integrante en la familia y pide consejos para ser mamá

Belinda acaba de dar la bienvenida a un nuevo integrante a la familia y su dicha es tan grande que de inmediato lo compartió con sus seguidores en las redes sociales. Se trata de Glen, un gatito blanco que en un segundo se robó el corazón de la cantante, lo que nos asegura muchas fotos con él en su timeline. Tanto es el cariño que siente por su nueva mascota que pidió a sus fans consejos para cuidarlo, además de abrir su corazón para compartir qué tan feliz la hace la presencia del gatito en su vida.

“Bienvenido a la Familia Glen, gracias por existir✨✨”, escribió emocionada junto a una foto en la que abraza al michi. “Es la primera vez que tengo un gatito y no sé mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos”, reveló Beli, quien puso aún más ternura en sus fotos al usar un onesie de Higor, el burro de Winnie Pooh.

Sin embargo los lindos ojitos azules de Glen la cautivaron al instante: “Me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y cómo poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz”, agregó pidiendo ayuda a todos para tener los mejores cuidados para el felino.

Y aunque los consejos no tardaron en llegar, muchos de sus fans se identificaron con ella cuando reveló que lo único que quiere es estar cerca de él: “A veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo. Me he dado cuenta de que los gatos son más independientes 😟 y eso me da más ansiedad 🤣🤣🤣😅 Cuéntenme, ¿¿tienen gatitos??”, concluyó.

El amor de Belinda por las mascotas

Como asegura, Belinda ha sido más de tener perritos en su hogar. Uno de ellos es Cuatro, el can de raza chihuahueño que adquirió cuando aún era pareja de Christian Nodal. Cuatro llegó a la vida de Beli pocos días después de que anunciara la lamentable pérdida de su perrito Guizmo.