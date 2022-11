Los viajes al rededor del mundo que han hecho Raúl de Molina y su esposa, Mily, los dejaron con más que recuerdos y experiencias únicas. A lo largo de sus escapadas, capturaron los momentos y lugares en cientos de fotografías que salen de su álbum personal para formar la exhibición Letters from Overseas; Zooming into the De Molina’s Collection, en el Coral Gables Museum, en Miami, en donde comparten con el mundo una visión distinta a lo que hemos visto publicado en sus redes sociales luego de uno de estos llamativos viajes.

El presentador de El Gordo y la Flaca, además, seleccionó imágenes que tomó a lo largo de su carrera como periodista gráfico y que en su momento hicieron ruido por los temas sociales o culturales que captó con su lente. Imágenes que exhibe en el mismo lugar bajo el nombre From the Streets to Television; 1980s Miami in the Journalistic Eye of Raul De Molina.