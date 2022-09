Raúl de Molina y su esposa se reencuentran con su hija Mía en Washington D.C.

La partida de Mía a la universidad

Para Raúl y su esposa no fue nada sencillo dejar ir a su hija, quien ‘voló del nido’ en el otoño de 2018. La joven se mudó de Miami a Washington D.C. para hacer su sueño realidad y estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Con todo lo que esto implicó, los padres de la joven tuvieron que hacerse a la idea de dejar que se independizara. Recientemente, Raúl confesó que él y su esposa tuvieron que tomar terapia. “Mia se estaba quejando de 20 mil cosas. Ella estaba en la universidad, que no quería que le llamaran todos los días”, explicó. Un tanto molesto, Raúl detalló lo caro que salieron estas sesiones.“He pagado no sé cuánto dinero para ir a (ver) a dos personas mayores, dos señores que nos dieron terapias”.

“Me dicen: ‘Mira, van a llamar a Mia una vez a la semana y ella los va a llamar a ustedes cuando ella quiera. No la pueden llamar todos los días porque a ella le molesta’. La terapia me costó como dos mil dólares, la bobería por tres semanas, que tuve que ir todos los días, después una vez a la semana. Mia también iba”. Al final, la terapia no fue tan efectiva, pues igual su hija los llamaba diario para pedriles ayuda con cosas de su día a día. “Cuando Mia llega a la universidad, te llama cada 10 minutos: ‘Necesito un Uber. No tengo la tarjeta trabajándome’”, contó ya con un tono más relajado.

