Ángela Aguilar explica la significativa razón detrás de su característico corte de pelo

A sus 19 años, Ángela Aguilar ha demostrado ser una digna heredera del legado musical de su familia, pues su talento y carisma son innegables. Gracias además a su trabajo y dedicación, esta joven ha logrado ganarse un lugar en la industria, algo que no es para nada sencillo, sobre todo en el regional mexicano, género en el que ha destacado. Pero lo que muchas personas no saben es que el papel que la intérprete ha desempeñado en la música tiene una estrecha relación con su look, específicamente con su ya característico corte de pelo estilo bob.

©@angela_aguilar_



Ángela se ha caracterizado por su melena corta

La meta de Ángela no es sólo lanzar temas exitosos, sino también revolucionar su género musical a través de su imagen. “Creo que he cambiado cómo es la imagen de la mujer mexicana desde que tengo el pelo corto, en un género en el que se acostumbraba el pelo largo, las trenzas... Pero esta es mi imagen y me gusta”, confesó en entrevista con el diario mexicano El Universal, dejando entrever que esta es la razón por la que ha decidido mantener su melena corta.

“Todo lo que nosotras logramos nos toma dos veces más, porque sí, este género está dominado por hombres, no hay suficientes mujeres en el regional mexicano”, expuso la intérprete de temas como Tu sangre en mi cuerpo.

©@angela_aguilar_



La joven cantante se siente feliz y segura con su imagen

Ángela ha manifestado su intención por reivindicar el lugar de las mujeres en dicho género, y además ha confesado que su abuela Flor Silvestre ha sido una de sus grandes fuentes de inspiración. “Siempre es 10 veces más difícil, porque a las mujeres es más fácil criticarlas”, comentó.

A propósito de su apariencia, la joven cantante explicó también la idea que tuvo con el fin de promover la belleza en todas sus variantes. “Yo no me identificaba con ninguna muñeca, porque pues todas son de pelo largo, ojos grandes, güeras... y yo pues totalmente lo opuesto, entonces decidí hacer mi propia muñeca para enseñarle a las niñas que cada belleza es única, es muy bonito ser diferentes, nos hace grandes”, comentó la joven, quien lanzó dicho juguete en 2020.