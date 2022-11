Kylie Jenner y Travis Scott posan por primera vez con sus dos hijos

La postura actual de Kylie sobre las redes sociales

La influencer tocó precisamente el tema de la exposición pública y la vida privada en una reciente charla con Hailey Bieber para su serie en YouTube Who’s in my Bathroom?! .“Decidí retroceder un poco”, dijo al referirse a la forma en que anteriormente mostraba su faceta personal en redes sociales.

“Creo que mis prioridades están en un lugar diferente”, comentó. “Realmente tengo cosas de la vida real que hacer ahora. Creo que antes, cuando estaba en las redes sociales, dedicaba toda mi vida a eso. Me despertaba. Me tomaba mi desayuno por Snapchat. Simplemente no puedo hacer eso ya”, aseguró Kylie.

Kylie ha optado por un un poco más reservada sobre su vida