“Tengo un nudo en la garganta... Hasta el último minuto me pidió oración. Nunu era una luz brillante en este mundo y para todos los que tuvimos la bendición de llamarla amiga. Si la conociste sabes a lo que me refiero”, expresó. “Nos íbamos de hiking en Malibú como le encanta a ella y de repente me decía: ‘¡Quédate ahí!’, y me tomaba una foto. Siempre captaba la esencia del momento con su arte”, detalló.