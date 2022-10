Adamari López aclara si hay algo con su apuesto compañero de videos

Tras ese apasionado primer video, Adamari y Martin han compartido otros videos, en los que igualmente han dejado ver mucha cercanía y hasta cierto coqueteo, pero todo ha sido con la intención de entretener y emocionar al público.

“Disfruto mucho bailar, me da felicidad y a ustedes ¿les gusta?”, expresaba la presentadora en otra de sus publicaciones, reafirmando que si hay algo que la tiene flechada es sin duda el baile.

Enamorada, pero de sí misma

Con la sinceridad que la caracteriza, Adamari compartió hace poco con HOLA! USA cómo se encuentra en el terreno sentimental. “Mi corazón está bien, estoy tranquila, estoy en la mejor etapa porque estoy enamoradísima de mí, de mi hija, de mi vida, de lo que he logrado hasta ahora”, aseguraba. “Sigo siendo fiel a mis principios y los deseos de mi corazón y mi mente, estoy tratando de ser congruente”, agregaba.

Anteriormente, nos había confesado no estar cerrada al amor, pero haciendo énfasis en que no veía con prioridad el iniciar una nueva relación. “No estoy cerrada a ninguna otra posibilidad, pero no es en lo que estoy pensando, no es ese mi enfoque… Todavía hay más que quiero lograr”, admitía.

©@alaia



Por ahora Adamari prefiere enfocarse en sí misma y en su hija