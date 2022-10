Lionel Messi ‘seguramente sí’ estaría jugando su último Mundial

Desde hace tiempo se rumoraba que para Lionel Messi, Qatar 2022 sería su último Mundial. Una serie de especulaciones que cobraban sentido por la trayectoria del delantero y los 35 años con los que llega al país del Medio Oriente. Sin embargo, él no había confirmado nada hasta ahora, que habló sobre su próximo gran desempeño como capitán de la Selección Argentina.

“Voy contando los días para el Mundial. Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Ansiedad de querer que sea ya; y los nervios de decir: ‘bueno, ya estamos ahí. A ver qué va a pasar’, ‘¿Es el último?’, ¿Cómo nos va a ir?‘”, contó en entrevista con Sebastián Vignolo para la serie En Primera Persona de Star+.

El entrevistador aprovechó la misma pregunta de Messi para saber si éste sería su último Mundial, a lo que La Pulga contestó: “Sí, seguramente sí”. Y es que de volver a jugar en la Copa del Mundo 2026, Lionel estaría cumpliendo 39 años en los días que se jugarán los partidos, una edad considerada avanzada para un futbolista.

Las palabras del número 10 en la selección albiceleste, cobran aún más sentido por una entrevista que ofreció a TyC Sports, en donde parecía estar preparando a su afición para esta decisión. “La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré”, aseguró. Y continuó: “Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro”.

Lionel Messi es de los favoritos en el Mundial de Qatar 2022, una figura que ha conquistado a los aficionados con su talento en la cancha y con el jersey del Barcelona y más recientemente del Paris Saint-Germain. Pero en la Copa del Mundo portará la camiseta de su natal Argentina, el equipo que lleva en el corazón.

Al tratarse de su último encuentro en la Copa del Mundo, los seguidores del rosarino esperan que tenga su gran final y Argentina resulte el ganador de 2022. Un logro que coronaría su carrera, pues en los cuatro Mundiales de Messi, su país no ha sido campeón.

Este año, la selección encabeza el grupo C, con un juego contra Arabia Saudita el 22 de noviembre, uno contra México el 26, y otro más contra Polonia el 30 del mismo mes. “Todos los partidos son dificilísimos. Por eso es tan difícil el Mundial y especial, no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba”, expresa Messi sobre lo que se espera y lo que podría suceder.

El futuro de Lionel Messi

Ahora que el esposo de Antonela Ruccuzzo tiene un panorama más claro sobre su retiro de la cancha, surge la duda de qué hará en el futuro con un talento nato que lo llevó a ser de los más grandes del futbol. “Entrenador no, siempre dije que no”, dijo de principio, aunque después entendió que muchas veces las cosas pueden ser diferentes a los planes.

“Capaz después de más grande. Pero en principio no. Me acuerdo que Zidane decía: ‘Técnico no voy a ser’, y terminó siendo técnico, campeón de Champions, nunca se sabe. Por ahí sí me gusta el tema ese de la dirección deportiva y el armado de grupos junto a un técnico, acompañar. Pero tampoco lo tengo claro 100%”, contó.