Tom Holland nos representa a todos con su reacción al conocer a Lionel Messi

Spider-Man: No Way Home tiene al mundo al pendiente de la pantalla grande. Y sus protagonistas, Tom Holland y su novia, Zendaya, llegaron a París con la gira publicitaria de la nueva entrega de Marvel Studios. El actor de 25 años no sólo recorrió la ciudad y sus atractivos turísticos, sino que tuvo una visita muy especial al Parque de los Príncipes, el estadio del Paris Saint-Germain FC, el nuevo equipo de Lionel Messi.

Holland estuvo de lo más entretenido en el estadio, pudo entrar a la cancha formado como lo hace el equipo antes del un partido, y tuvo acceso a los vestidores, en donde se robó el jersey de Messi. Sin embargo, la emoción estaba por aumentar la noche de la entrega del Balón de Oro, una ceremonia a la que el nuevo Spider-Man fue invitado.

Spider-Man y Messi se conocen

La alfombra roja le regaló a Tom momentos inolvidables con los mejores jugadores de futbol, pero fue hasta que vio un traje lleno de brillos que supo que una estrella se acercaba. El actor británico pudo saludar a Messi, quien este año sumó su séptimo Balón de Oro.

Pero fue la reacción de Tom Holland lo que se viralizó. Visiblemente nervioso, y un tanto relajado, el histrión hizo una mueca de asombro que no sólo está en boca de todos, sino que es entendible por logran charlar, aunque fuera por poco tiempo, con una estrella viviente del futbol.

