Pablo Lyle: el juicio se aplaza y la defensa intenta una nueva estrategia

A tres años de que Pablo Lyle empezara su proceso judicial en Estados Unidos por homicidio involuntario, parece que la resolución no quedará esta semana como se tenía previsto. Debido a las inclemencias del tiempo, ocasionadas por el paso del huracán Ian en Florida, los tribunales cerraron, por lo que el juicio demorará dos días más, de acuerdo con Telemundo. El actor de 35 años se vio involucrado en un altercado vial el pasado 31 de marzo de 2019 al golpear a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano, en las calles de Miami. Días después del incidente, el hombre de 63 años falleció por “un trauma contundente en el cerebro”.

El actor de telenovelas enfrenta cargos por homicidio involuntario

Además de que el juicio será aplazado por un par de días, parece que hay ciertas complicaciones entre los testigos, oportunidad que estaría aprovechando la defensa del actor de telenovelas. El equipo de abogados de Lyle está llamando a declarar a los testigos, los cuales, bajo declaración jurada, han presentado ciertas inconsistencias entre lo que dijeron hace tres años, en 2019 cuando sucedió el hecho, y lo que ahora recuerdan. Astrid Rivera, reportera de Despierta América, indicó que una de los testigos, María Rizzo dijo: “Usted en realidad cree que yo me acuerdo de lo que yo dije tres años atrás. Obivamente me acuerdo de lo que pasó, pero no de los detalles”.

De acuerdo con Rivera, esta semana es decisiva para el proceso judicial. La jueza Marisa Tinkler aseguró que este caso debería de terminar este viernes por “cuestiones financieras”. Sin embargo, el proceso se extenderá dos días más por el cierre de los tribunales. Se tiene previsto que el juicio se reanude este viernes y aún se espera la declaración de Ana Araujo, exesposa de Lyle y madre de sus dos hijos. En cuando a la viuda de Juan Ricardo Hernández, se ha reportado que la señora Mercedes Arce, no será llamada a comparecer.

La defensa de Lyle esperaba poder interrogar a Arce para que revelara si su pareja tenía problemas con el manejo de la ira o el consusmo de sustancias prohibidas.