Ana Jurka, lista para los Premios Billboard de la Música Latina y el Mundial de Qatar 2022

Eres muy versátil y estarás participando en los Premios Billboard de la Música Latina 2022, de Telemundo como host de la red carpet livestream. ¿Te es fácil cambiar el chip y compartir con las grandes estrellas de la música... e inmediatamente un mes después hacernos disfrutar de tu presencia en un evento tan importante como la copa del mundo?

“A veces sí se me hace difícil cambiar el chip, incluso le pido disculpas a mis compañeros porque estoy en otra cosa. Por ejemplo, este fin de semana estaba en una asignación muy linda en México, pero me veías con el estrés, porque había un partido que debería estar viendo, no ir a buscar highlights, tendría que estar enfocada en ese partido porque es importante y estamos a menos de 60 días para el Mundial.

A veces se me hace difícil por el tema de los tiempos, pero trato de cambiar el chip en el sentido de que voy un día a la vez. En este momento, estoy enfocada en los Billboards. Voy como una asignación a la vez, si no, me vuelvo loca. Así trato de cambiar el chip. Otras veces no lo cambio, estoy pensando en muchas cosas a la vez, puede sonar bien loco, pero a veces hasta eso me ayuda a pasármela mejor. Puede que esté en medio de un partido y estoy escuchando música de algún artista que tengo que entrevistar pronto. Eso es lo que hago, no es fácil, para nada, pero soy privilegiada de poder hacerlo. Es un honor muy grande.

Si un día me escuchan decirle a Cristiano Ronaldo, Christian Nodal, ahí sí que me regañen”.