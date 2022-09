Elizabeth Gutiérrez habla sobre su separación con William Levy: ‘No puedes juzgar a una pareja’

A principios de año, con una publicación en sus stories en Instagram, William Levy ponía fin a su historia de amor de más de 20 años con Elizabeth Gutiérrez. Aunque el actor eliminó su publicación en poco tiempo, las capturas de pantalla empezaron a hacer ruido entre los fans de la pareja que, hasta hoy, se preguntan qué sucedió al punto de llevarlos a tomar caminos separados. Una cuestión de la que Lucho Borrego, en ¡Siéntese quien pueda!, quiso hablar con la actriz.

En la entrevista que marca las primeras declaraciones sobre su separación con el padre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez aseguró: “Me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo”. Sin ahondar en los detalles de los titulares a los que hace referencia, la madre de Christopher y Kailey Levy habló sobre las cuestiones de pareja y cómo en una relación hay una montaña rusa de emociones.

“No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día”, expresó. Y aunque le preguntaron sobre cómo es su relación actual con el pare de sus hijos, quien se encuentra en España disfrutando del lugar y grabando la serie Montecristo; Elizabeth prefiere dejar lo privado en casa: “Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí”, aseguró.

Tranquila y con un tono de voz suave, la originaria de Los Ángeles, California, dejó ver que su principal preocupación siempre serán sus hijos. “Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos, protegernos a nosotros porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, pregunten o manden mala vibra”, aseguró.

Una separación física y virtual

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, escribió William en aquella publicación que causó tanto revuelo.

La decisión del actor incluso va más allá, pues hace un par de semanas detuvo tajante las preguntas sobre su ex. “Por favor les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella”, pedía a los medios el protagonista de Café con Aroma de Mujer.

Al preguntarle a Elizabeth, tal como sugiere Levy, la actriz de 43 años explicó: “No es que no hable porque no tengo nada que decir, ¡tengo mucho que decir! Pero no es mi estilo, el mío es arreglar las cosas dentro de mis cuatro paredes”.