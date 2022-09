William Levy revela por qué no se casó con Elizabeth Gutiérrez

William Levy se convirtió en toda una sensación en España, luego de conquistar la pantalla chica con el éxito de Café con aroma de mujer. Además de su creciente fama en ese lado del mundo, Levy también se ha ganado buenas amistades como la periodista Mercedes Milá, con quien conversó en una amena entrevista, transmitida por Movistar Plus. En dicha coversación, William habló de su carrera, sus hijos y no dejó de lado el tema de Elizabeth Gutiérrez. El actor, quien actualmente produce y protagoniza la serie Montecristo, reveló la razón por la que nunca se casó con ‘Ely’, a pesar de tener una historia de casi 20 años y dos hijos en común.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez estuvieron casi 20 años juntos

Sobre la madre de sus hijos, William comentó lo siguiente: “Es una excelente mamá, es una excelente mujer“, aseguró. ”Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener”. A pesar de todas esas cualidades que el actor vio en ella, parece que él no logró convencerse de dar el siguiente paso en su relación.

“Nunca os casasteis”, comentó Milá a Levy, quien respondió que, sí cree en el matrimonio, pero considera que no está listo. “Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, explicó el galán de telenovelas.

Su faceta como papá

Sobre sus hijos, Christopher Alexander, de 16 años, y Kailey, de 12, el actor dijo sentirse más que orgulloso. “Me tengo que sentir muy afortunado. Mi hijo tiene 16, la niña tiene 12 y tengo que decir que me siento muy afortunado, tengo dos hijos que tienen un gran corazón”, agregó.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez con sus hijos, ‘Tophy’ y Kailey

Aunque los chicos son hijos de dos figuras públicas, William reveló que no por eso les consiente todo, sino que les enseña de valores para que aprendan que las cosas se ganan con esfuerzo y trabajo. “A mis hijos yo les enseño a ganarse las cosas, o sea mi hijo quiere algo y él tiene que ganárselo, aquí no hay nada regalado”, indicó el actor.

Levy nació en el seno de una familia humilde en Cuba y al llegar a Estados Unidos, trabajó muy duro en el área de construcción y reparando equipos de aire acondicionado, por lo que sabe de primera mano lo que es luchar y trabajar por los sueños. “A veces me dan ganas de darle lo que nunca tuve y sí lo hago muchas veces, pero también sé lo importante que es valorar todo lo que tienes, entonces trato de combinar, en enseñarle valor a las cosas que tienen”.