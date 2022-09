Adam Levine niega infidelidad a Behati Prinsloo, pero admite haber ‘cruzado la línea’

Adam Levine compartió un comunicado en respuesta a los dichos de la modelo Sumner Stroh. La modelo de Instagram publicó un video en TikTok en el que aseguraba que el cantante de Maroon 5 le habría sido infiel a su esposa, Behati Prinsloo, con ella. Stroh dijo en ese video que habrían estado juntos por un año. Incluso, contó que Adam de nueva vuelta la habría buscado por las redes sociales para preguntarle podía usar su nombre para que lo llevara su tercer hijo.

©GettyImages



Behati Prinsloo y Adam Levine están casados desde 2014; actualmente esperan a su tercer hijo

A unas horas de la polémica que podría afectar su matrimonio de ocho años con la modelo de Victoria’s Secret, Adam Levine reveló el siguiente mensaje a través de Instagram stories:

“Mucho se está diciendo sobre mí y ahora quiero despejar el aire”, se lee al inicio del texto. “Hice uso de mi mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, indica Levine, aceptando que, en efecto, sí habló con Stroh, pero que no tuvo un romance con ella.

©@adamlevine



Adam Levine envió este mensaje sobre su situación personal

“En ciertos casos se volvió inapropiado; he abordado eso y estoy tomando medidas proactivas para remediarlo con mi familia”, indicó el intérprete de temas como Payphone. “Mi esposa y mi familia son todo lo que me importan en este mundo. El hecho de haber sido así de ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa ha sido el peor error que pude haber hecho. Nunca más lo volveré a hacer”. Para finalizar, el líder de Maroon 5 indicó: “Asumo la completa responsabilidad. Lo superaremos, y lo haremos juntos”.

Actualmente, Behati Prinsloo está embarazada de su tercer hijo con Adam Levine. La modelo y el cantante, quienes están casados desde 2014, son padres de otros dos niños, Dusty, de cinco años, y Gio, de cuatro.