Jennifer López acusada no trabajar con bailarines por su signo zodiacal

Hay quienes se toman muy en serio la astrología, pero ¿de verdad alguien como Jennifer Lopez no trabajaría con bailarines profesionales en función de su signo zodiacal? Según la alumna de Glee, Heather Morris, la estrella recién casada una vez eliminó a los bailarines de las audiciones para sus giras porque eran Virgo.

Morris, una acuario, trabajó como bailarina profesional durante muchos años. Fue en el podcast Just Sayin‘ with Justin Martindale, en donde hizo las acusaciones. En el video, la mujer de 35 años habló sobre su experiencia como bailarina: “La mayoría de las veces no te pagan, estás ahí desde las 10 a.m., audicionando hasta las 6 p.m.”. Y agregó: “No estás recibiendo dinero. Pero la gente te juzga todo el tiempo”.

Según Morris, después de un largo día de audiciones, la nueva esposa de Ben Affleck se dirigió a la sala: “Muchas gracias, han trabajado muy duro”, dijo. Y continuó: “Si hay algún Virgo en la habitación, ¿puede simplemente levantar la mano?”.

Una vez que levantaron las manos, dijo que JLo le susurró algo a su asistente y les dijo a los bailarines Virgo: “Muchas gracias por venir”, y reveló que “tenían que irse después de un día completo de audiciones para Jennifer López”.

López es leo, y si crees en la Astrología, Leos y Virgos en realidad pueden ser una pareja perfecta y muy productiva. Como señaló Page Six, su ex esposo Marc Anthony era virgo, así que, de ser cierto, tal vez eso podría tener algo que ver con la situación. Tendremos que esperar y ver qué sucede después, ya que con un reclamo tan fuerte, el equipo de JLo probablemente responderá.

