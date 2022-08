¿Por qué la mejor amiga de Jennifer Lopez no fue a la boda con Ben Affleck?

Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron la boda del año este fin de semana, cuando rodeados de sus seres más queridos se dieron el “sí, acepto” por segunda ocasión. Pero una de las grandes ausentes fue la mejor amiga de JLo, Leah Remini. ¿Por qué? Al no verla junto a su BFF, muchos imaginaron que entre ellas podría haber un distanciamiento; sin embargo, Leah tuvo una importante razón familiar para perderse la boda de su amiga.

©Leah Remini





La actriz de 52 años no viajó a Georgia porque prefirió pasar tiempo con su hija de 18 años, Sofía. Según TMZ, la adolescente pronto irá a la universidad y Leah no quería perderse ningún segundo junto a ella, planeando los detalles para su próximo inicio de clases, en el que ya no estará en casa por vivir en el campus de su facultad.

La publicación informó que Remini fue invitada al evento de tres días, pero se quedó en casa para recuperar todo el tiempo que perdió años atrás mientras estuvo involucrada en la Cienciología.

Casey Affleck, también lejos por motivos familiares

El hermano mayor de Ben Affleck, Casey Affleck, también se perdió la boda. Al igual que Leah Remini, el inicio de clases limitó su agenda, ya que estaba alistando todo para que su hijo mayor, Indiana, a quien tuvo con su ex, Summer Phoenix, también está por iniciar la universidad. Por supuesto que ni padre ni hijo querían perderse este día tan especial juntos, por lo que Casey optó por no ir a la gran fiesta de tres días.

El actor y cineasta recurrió a las redes sociales para dar la bienvenida oficial a Jennifer Lopez a la familia. Casey incluso le recordó a su nueva cuñada: “Vale la pena esperar por las cosas buenas”, escribió. “Aquí hay giros y vueltas, nuevos comienzos y encontrar nuevos depósitos de viejo amor”.

El ganador del Premio de la Academia agregó: “Bienvenida a la familia. ¡Prepárate para una verdadera disfunción! Es broma”, aseguró. “Jen, eres una joya”, y concluyó: “¡¡¡Te queremos tanto!!!”. Jennifer y Ben celebraron sus nupcias un mes después de fugarse en Las Vegas.

Los ex que tampoco fueron a la boda

La feliz pareja, que reavivó su relación en 2021, se casó por segunda vez en el complejo multimillonario del actor en Riceboro, Georgia. Se suponía que esta propiedad albergaría la boda de Affleck y López hace 20 años.

Mientras JLo y Ben decían “sí, acepto”, su exesposo Marc Anthony fue visto en Miami, Florida, en un centro deportivo, donde aparentemente tiene un bote, según TMZ. Parecía estar disfrutando de una tarde muy tranquila en la que saludó a los paparazzi.

Los hijos de Affleck y Jennifer Garner, Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Sam, de 10; asistieron a la boda, pero la actriz de 13 Going on 30 se quedó en casa. Fue invitada, pero declinó la invitación.