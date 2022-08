Jennifer Lopez desafía la tradición el día de su boda al llevar perlas, ¿es esto un mal augurio?

A unos días de la llamada ‘boda del año’, el enlace de Jennifer Lopez y Ben Affleck continúa en boca de todos; sobre todo aquellos detalles que escapan al ojo público, como los detalles del vestido de Jennifer Lopez. A través de sus redes sociales, ‘La Diva del Bronx’ reveló que daría más información de su look nupcial en su newsletter On the JLo.

©GrosbyGroup



Jennifer Lopez y Ben Affleck, en su boda el pasado 20 de agosto

En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 220 millones de seguidores, la intérprete de Dance again dio un vistazo de su primera fotografía vestida de novia. Siguiendo con la tradición y mostrándose como una novia clásica, Jennifer Lopez optó por un gran velo, además de unos grandes pendientes de diamantes con perlas.

©@jlo



Jennifer Lopez, vestida de novia

Contrario a lo que indican las creencias, Jennifer se atrevió a llevar perlas en el día de su boda. De acuerdo con algunas tradiciones nupciales, las perlas simbolizan las propias lágrimas de la novia, por lo que llevarlas durante la boda atrae la desdicha al matrimonio. Sin embargo, en cuestión de gustos, cada novia es libre de llevar lo que guste en su gran día. De hecho, estas joyas —además de los diamantes— son de las que mejor sientan a las novias por sus tonos nacarados y su aspecto elegante, por lo que JLo dejó a un lado la superstición en su segundo enlace con Ben Affleck.

Sobre su look, Jennifer lució una piel ligeramente bronceada con un maquillaje de ojos plateado y un labial nude, además de llevar el pelo en un regocido, con lo que sus facciones lucieron aún más finas.

En cuanto a su vestido de novia, se sabe que la intérprete eligió un espectacular vestido de Ralph Lauren, el cual tenía una gran cola de al menos 20 pies de largo. La prenda en cuestión fue confeccionada en Italia y la tonalidad elegida fue el color blanco. Por las fotografías que se dieron a conocer a las pocas horas del enlace, se alcanza a apreciar el traje de novia, el cual fue un diseño de manga corta con volantes y cuello redondo.

©GrosbyGroup



Tres de sus hijos ayudar a JLo a cargar su velo de novia

En cuanto a la silueta, este fue de estilo de corte sirena con la espalda descubierta y unos holanes en la parte inferior que daba paso a una cola cubierta por el largo velo, el cual fue sostenido por los mellizos de ella, Max y Emme, acompañados por Seraphina, una de las hijas de Ben.