El día que Shakira quedó impactada por ver un celular con cámara

Aunque hoy en día es de lo más normal que todos tengamos un celular con cámara disponible para tomar fotos y videos en cualquier momento, la realidad es que en las últimas dos décadas no siempre fue así. De hecho, hace poco más de 15 años no era nada común y muchos quedaron sorprendidos al ver que esa función estaba integrada en los teléfonos. Shakira fue de las que no podían creer que para capturar los mejores momentos del día ya no sería necesario revelar rollos fotográficos o llevar una cámara digital a todos lados, y su reacción quedó plasmada en un video que desde hace unos meses se hizo viral.

“¿Eso es una cámara?”, preguntó señalando el celular de una de sus fans que apuntaba con el cel hacia ella. Aunque la fecha exacta del clip es un misterio, podría haber sucedido entre 2001 y 2002, cuando la colombiana lanzó Laundry Service, su primer álbum en inglés, y se tiñó el cabello de rubio.

“Es broma. Tienes que enseñármelo”, agregó la cantante, quien se acercó a la fan para ver con sus propios ojos aquella maravilla tecnológica en un teléfono plegable de color rosado. ”¡Oh, Dios mío!“, dijo Shakira cuando vio que con aquel aparato que empezaba a popularizarse, ahora se podían tomar fotos.

“Es un móvil pero tiene cámara. ¡No te lo puedo creer! Es espectacular”, continuó la cantante emocionada por ver la foto que le acababan de tomar con él. Claro, de inmediato quiso uno y preguntó dónde comprarlo, aunque aún no estaban disponibles en todo el mundo y sólo funcionaban en países de tecnología avanzada, principalmente los asiáticos.

El temor de Shakira que se hizo realidad

En aquel entonces, Shakira ya era acechada por la prensa, su día a día ya no estaba completo sin que un paparazzi le tomara una foto que después aparecería en todos los medios. Cuando escuchó que el teléfono no lo podía comprar cualquier persona, expresó: “¡Gracias a Dios! Porque imagina a todos los paparazzi así”, e hizo el ademán de intentar tomar una foto. “Es verdad, es peligroso”. Su comentario causó risa, pero no se imaginaba el alcance que años más tarde tendría esa fusión de inventos.