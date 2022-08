Junior, hijo de Cristiano Ronaldo, ‘entrena’ a su hermanito para convertirlo en futbolista

©@cristian_ronaldo_jr7



Junior juega en la liga juvenil del ‘ManU’

“Tiene potencial, es grande, es rápido y dribla (esquivar o rebasar) bien, pero eso no lo es todo. Esto requiere mucha dedicación y trabajo duro. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría que lo fuese (un gran jugador)... claro que sí. Sin embargo, quiero lo mejor para él, sea futbolista o médico“, explicó el futbolista, considerado uno de los mejores en la historia.