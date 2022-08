Ivy Queen honra a República Dominicana con su nuevo tema musical ‘Quién Dijo’

Sabemos que eres pionera en el género y que en tus álbumes nunca faltan temas de empoderamiento, ¿en este álbum sigues la misma línea y cuando podemos esperar el gran lanzamiento?

Tengo una teoría y es que me gusta que me extrañen. Estar todo el tiempo mostrándote hace que las personas se cansen. Es parte de mi metodología, y también comprendo que algunas veces me desaparezco por mucho tiempo, pero es que me dan deseos de vivir y desconectarse del entretenimiento. Es una carrera que te drena y llevo haciendo música por casi 30 años, así que busco siempre mi balance.

Pero les prometo que ya estamos viendo la casa disquera para lanzar mi próximo álbum. Y ese álbum sigue empoderando a las mujeres. No podría vender mi esencia de una manera que no sea yo. Me siento muy comprometida con mi trabajo, mis mujeres, mis inicios. No me gustaría cantar algo que no me llene o que no le va a llenar a la que me escuche. Claro que puedo lanzar un bailoteo, pero siempre voy a sembrar una semilla con un mensaje.