Aitana, la hija de Eugenio Derbez, celebra su cumpleaños número ocho

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez celebran una fecha de lo más especial en casa. Hoy, hace ocho años, llegó a sus vidas su hija Aitana, una pequeñita que llegó para poner el broche de oro a su matrimonio y sus vidas, y con quien iniciarían una nueva y maravillosa etapa que aún se sigue escribiendo. Asombrados por lo rápido que pasa el tiempo, los orgullosos papás editaron un lindo video con los momentos más tiernos junto a su hija, a quien hemos visto crecer gracias a las publicaciones de la familia en las redes sociales.

“¡Ocho años!”, expresa el amoroso papá al ver a su hija tan contenta y llena de energía. “¡Qué rápido!”, agrega el productor bastante serio al darse cuenta lo veloz que pasa el tiempo. Y es que cómo no recordar a Aitana con los mismos ojos que sus papás, cuando apenas empezaba a dar sus primeros pasos, jugaba con su perrita Fiona y tenía en casa a la mejor niñera, su hermana mayor, Aislinn Derbez.

Inspirado por la sonrisa de su hija menor, Eugenio publicó un lindo video en le que enlista las cualidades de Aitana acorde a cada una de las letras de su nombre. “Han pasado ocho años desde que vi por primera vez la carita de Aitana. Ocho años de aprender a ser papá otra vez”, anotó emocionado por las alegrías que ha vivido junto a ella y el futuro prometedor que tiene al lado de su pequeña.

La feliz mamá no se quedó atrás en cuanto a felicitaciones virtuales y también con un video le dedicó los mejores deseos a su chiquita. “¡¡¡Feliz Cumpleaños Aitana!!! ♥️🎂🎁 Princesita hermosa, me llena de felicidad celebrar un año más de tu vida, me haces sentir la mamá más afortunada del planeta 🪐”, escribió.