Alix Aspe, de ‘La Mesa Caliente’ se somete a cirugía: ‘Gracias a Dios todo salió bien’

Así fue su caída

Por la mañana del 24 de junio,al día siguiente de los Premios Tu Música Urbano, Alix reveló a sus seguidores lo que le había sucedido en la entrega. Alix publicó dos fotografías; la primera fue del espectacular look que lució en la alfombra roja, y la segunda, de las horas posteriores al accidente. “Como empezó la noche vs. como acabo 🥺 Sufrí una caída fuerte y me fracture el codo, voy a estar unos días fuera de @lamesacaliente en lo que me hacen una cirugía y me recupero ❤️ Gracias a todos por sus mensajes de cariño, le estoy echando muchas ganas !!!”.

©@alixaspe



Antes y después del accidente

