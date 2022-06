Acosador de Ariana Grande vuelve a entrar a su casa, esta vez en su cumpleaños 29

Ariana Grande cumplió 29 años este domingo 26 de junio, un cumpleaños que lamentablemente recordará con un gran susto. Justo ese día, un hombre logró evadir la seguridad de su casa y colarse en la mansión de la cantante en Montecito, California.

Según reporta TMZ, la alarma avisó a la policía que algo no estaba bien en el hogar de Ariana, y acudieron de inmediato a ver qué sucedía. Por suerte la cantante no se encontraba en casa este domingo, un detalle que derrumbó los planes del acosador, a la vez que las autoridades lograron detenerlo e identificarlo.

Arrestado y con antecedenes

Se trata de Aharon Brown, de 24 años, quien no es un completo desconocido para Ariana, su equipo de seguiridad ni para la policía. Es el mismo hombre que en varias ocasiones ha intentado acercarse a la también actriz con amenazas que atentan en contra de su vida. Tan sólo en septiembre pasado fue capturado de la misma manera en la casa de Los Ángeles de Ariana, con un cuchillo de cazador y gritando que terminaría con ella.

©@arianagrande



Ariana Grande y su esposo, Dalton Gomez

Por ese motivo, Aharon tiene una orden de reestricción para no acercarse a la intérprete de Seven Rings; sin embargo, ha hecho caso omiso. Bronw no sólo tiene antecedentes criminales por acoso, también por robo, allanamiento de morada, daño a la propiedad pública, obstrucción a la justicia y violación de orden de reestricción. Él se ha declaado inocente de los cargos.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.