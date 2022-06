Fernando del Rincón hace un triste anuncio y pide ayuda a sus seguidores

Fernando del Rincón pidió ayuda a través de las redes sociales, pues se encuentra enfrenta una complicada situación; uno de sus queridos profesores fue diagnosticado con cáncer de estómago. Para ayudarlo a costear los gastos que traerá la enfermedad, el periodista de origen mexicano hizo un llamado a su comunidad de seguidores, así como a la familia de tenistas del lugar en el que entrena para ayudar a recaudar fondos, pues dicha enfermedad será todo un desafío para el bolsillo de la familia de su maestro.

©@fdelrincon



Fernando del Rincón alzó la voz para apoyar a uno de sus más queridos profesores de tenis

Para el comunicador de CNN, esta causa es más que cercana a su corazón, ya que gracias al tenis logra drenar todo el estrés que conlleva tener una vida delante de las cámaras. En su perfil de Instagram, donde tiene más de 1.8 millones de seguidores, el periodista alzó la voz a favor del profesor Rafael Milla, al que cariñosamente se refiere como ‘Rafa’.

“Este es mi templo; los mejores momentos que yo paso en la vida donde yo saco la frustración y la ansiedad y todo lo que nos provoca esta vida que tenemos. Aquí es mi lugar de retiro mental y espiritual y hoy se ve interrumpido por una mala noticia”.

“Nosotros aquí somos como un karate kid y tenemos a nuestros mr. Miyagi, los profesionales del tenis. Desgraciadamente, un mr. Miyagi nuestro, que es Rafa Milla, tiene cáncer de estómago. Un hombre que ha dedicado su vida al tenis, que lo único que ha hecho es motivar niños y ha creado profesionales”.

“Nuestro sensei tiene cáncer de estómago y les estamos pidiendo por favor, yo les pido por favor, ustedes saben que yo no hago esto, que me ayuden donando en la página Go Fund Me”, indicó el periodista, quien tiene más de 20 años de trayectoria dentro de los medios.