Jennifer Lopez se gana el cariño del público al presentar a su hija Emme con pronombres neutros

Emme Muniz, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, perece estar muy decidida a seguir los pasos de mamá y papá en el mundo de la música, y qué mejor manera de acostumbrarse a los escenarios que acompañada de su propia madre. El jueves pasado, JLo se presentó en el Dodgers Stadium de Los Ángeles, en donde Emme volvió a cantar junto a ella como lo hiciera en el Super Bowl de 2020 o en el Tour de 2019, It’s My Party; sin embargo, además de su talento, lo que más llamó la atención fue la forma con la que JLo presentó a la joven de 14 años, usando pronombres neutros.

“La última vez que nos presentamos juntas fue en un estadio como este”, señaló la Diva del Bronx a su público, recordando su show del medio tiempo, precisamente el que relata en su nuevo documental, Halftime. “Le pido que cante conmigo todo el tiempo, pero no quiere”, dijo usando los pronombres they/them (elle, en español), para referirse a su hija.

“Así que esta es una ocasión muy especial”, agregó emocionada la cantante, quien aseguró que su hija suele estar muy ocupada, y en broma contó que le salió muy caro llevarla esa noche al escenario. “Pero vale cada centavo porque es mi persona favorita para duetos”, expresó para después presentar a Emme con el tema A Thousand Years, de Christina Perri.

Los detalles de la presentación de Emme

Este concierto tan especial no sólo marca una de las pocas veces que Emme ha estado junto a JLo en el escenario, cautivando al público con su voz; sino que también se realizó en el mes del orgullo LGBT+, por lo que el lenguaje no binario de Jennifer y su hija cobra aún más importancia. Además, Emme llevó un micrófono decorado con brillantes de los colores del arcoíris.

La hermana melliza de Max Muniz llevó un look fucsia de bermuda, playera amplia y una gorra negra en la que sujetó su rizada melena. Emme también entonó un verso de Born in the USA además del intro de Let’s Get Loud.