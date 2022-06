Karol G y su invitada más especial: Anahí vuelve a cantar ‘Sálvame’ tras 11 años

Karol G es de las más grandes estrellas del momento, pero así como millones de chicas, hace más de una década cantaba y soñaba con los temas de RDB, el grupo que llegó a los corazones de gente en todo el mundo y que con su música marcó a toda una generación. Años más tarde y en su paso por la Ciudad de México con su Bichota Tour Reloaded, Karol cumplió un sueño muy especial que le debía a su yo más joven: cantar junto a un integrante de RBD uno de sus temas favoritos. ¡Y vaya momento! Frente a su público y con Anahí como invitada especial interpretó Sálvame, creando un momento histórico en su gira.

“Fue increíble ver cómo a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad”, dijo Karol a Anahí este sábado por la noche frente a miles de espectadores. Ambas chicas unieron su voz y el público coreó con el máximo sentimiento la canción que fuera un himno en la primera década de los 2000s. Sálvame es tan icónica que hace unas semanas Moderatto hizo un cover junto a Aitana, y por más bueno que sea, volver a escuchar a Anahí interpretando su canción es mucho más especial.

Karol G quiso hace énfasis en que Anahí no se había presentado a cantar esta canción en más de una década. “11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía... Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y tan especial”, expresó contenta de haber tenido la oportunidad de cantar juntas.

La ausencia de Anahí en el escenario era notoria durante este tiempo y una de sus últimas presentaciones en vivo fue en 2015, en los Premios Juventud con el tema Están Ahí, poco después de su boda con Manuel Velasco y antes de convertirse en mamá.

El sueño que Karol G aún no podía creer

Luego del concierto, el público no fue el único que se llevó una grata sorpresa a casa, Karol G estaba tan emocionada que aún no podía creer lo que había pasado en el escenario. Por ello en sus redes sociales anotó: “Sí… todavía estoy llorando… no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS 🔥🔥🔥”.