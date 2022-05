El detalle del cumpleaños de Nadia Ferreira que desata sospechas de compromiso con Marc Anthony

Nadia Ferreira celebra a lo grande su cumpleaños, y esta vez lo hace de una manera muy diferente: enamorada y llena de ilusión junto a su novio, Marc Anthony. Por supuesto que el cantante no iba a dejar pasar el día sin festejar a su amada, y era tanta la emoción por este gran día que por adelantado le dio una gran sorpresa con un divertido viaje a Disney, ¡con todo y su familia! Sin embargo, hubo un detalle en la mano izquierda de la ex reina de belleza que llamó la atención, pues luce una sortija con la que no se hicieron esperar los rumores de compromiso.

El festejo inició en el avión privado de Marc, en donde Nadia sopló las velitas de su pastel y brindó con champagne. La modelo y el salsero posaron para la foto del recuerdo que compartieron con el mundo entero y fue ahí en donde el misterioso anillo en la mano izquierda de Nadia se robó la atención.

Un detalle del que ninguno de los dos ha hecho comentarios, pero que bien podría tratarse de un lujoso obsequio. Y es que, a pesar de que el dedo anular izquierdo es en el que se colocan las sortijas de compromiso, a la paraguaya parece no importarle tanto la regla no escrita de llevarlo libre, y usa las joyas que más le gusten, como se pudo ver a su llegada a Panamá la semana pasada. La pareja bailaba feliz en el auto y desde entonces se aprecia cómo Nadia luce sus joyas favoritas a su manera.

El increíble viaje a Disney

Nadia Ferreira, nacida el 10 de mayo, celebró sus 23 años en el lugar más feliz de la tierra, pero no lo hizo sola, ya que Marc se encargó de que este viaje fuera aún más especial. El cantante reunió a la familia de la ex Miss Paraguay, una total sorpresa que ni ella podía creer. Marc, además pudo conocer a la familia de su novia en una ocasión tan linda como esta, en la que él estuvo de lo más atento.