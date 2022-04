Nadia Ferreira se derrite de amor por Marc Anthony: ‘Mi hombre es detallista... te amo y punto’

No cabe duda que Marc Anthony es todo un caballero y sabe muy bien como tratar a su pareja, la modelo Nadia Ferreira, con quien una vez más tuvo un romántico gesto esta vez durante un concierto realizado en México. Y es que en el más reciente show del salsero realizado en la Feria de Puebla, la paraguaya estuvo en todo momento tras bambalinas atenta a cada movimiento del cantante y esperando la oportunidad de una interacción con su pareja. Para sorpresa de ella, “el flaco” no dudó en cortejarla delante de su público y el hecho fue captado en video.

Nadia Ferreira se derrite de amor por gesto de Marc Anthony

Fue a través de sus redes sociales que Nadia presumió el preciso instante en que el intérprete de Vivir mi vida se acercó a ella, le bailó y terminó de sellar su galanteo con un apasionado beso. A manera de descripción, Ferreira escribió: “Te amo y punto”, y también apuntó: “Mi hombre es detallista”.

El salsero ha demostrado en reiteradas ocasiones su requiebro y delicadeza hacia su amada; pues no duda en mostrarle al mundo lo enamorado que se siente de ella. Por su parte, Nadia ha dejado en claro que no solo se derrite por él, sino que también es una de las fans más conspicuas del puertorriqueño ya que no se pierde un solo show suyo.

Ambos aprovechan cada oportunidad para gritar a los cuatro vientos su amor y se han convertido rápidamente en una de las parejas más entrañables dentro del mundo del espectáculo. Y aunque ya nos tienen acostumbrados a estas muestras de cariño, estamos seguros que esta historia se seguirá escribiendo por un buen rato.

Marc Anthony inauguró la edición 2022 de la Feria de Puebla, que comenzó el 28 abril y concluirá el 15 mayo en el Centro Expositor y de Convenciones en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad mexicana.