La declaración de amor de Nadia Ferreira a Marc Anthony: ‘Nada como estar en los brazos de tu hombre’

Marc Anthony y Nadia Ferreira continúan disfrutando de su romántica escapada por República Dominicana. La pareja viaja en compañía de la madre de la modelo, la señora Ludy Ferreira, y de su mejor amigo, Abdala Oviedo. En estas vacaciones exprés, Marc ha fungido como el mejor anfitrión, teniendo los detalles más increíbles con su pareja, así como con los seres queridos de esta.

©@nadiatferreira



Marc Anthony y Nadia Ferreira, muy enamorados

Encantada por las muestras de cariño y los gestos que ha tenido con los sutos, Nadia publicó en sus redes su foto más romántica con el intérprete de Flor pálida y además le dedicó unas cariñosas palabras: “There’s nothing like being in your man’s arms (No hay nada como estar en los brazos de tu hombre)”,comentó la modelo paraguaya sobre la foto.

Con esta linda dedicatoria, Nadia deja claro que está disfrutando al máximo de su relación con el cantante, quien es 31 años mayor que ella. A pesar de la diferencia de edades, ambos han congeniado bastante bien y en sus redes sociales presumen su amor. Fue hace tres semanas, a finales de marzo, cuando Marc y Nadia hicieron oficial su relación.

©@marcanthony



“Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean”, escribió Marc junto a esta foto

En ese entonces, el cantante continuaba de gira y en un concierto en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, Nadia fue su invitada de honor y en el backstage, compartieron fotos y uno que otro beso, dejando ver que lo suyo iba en serio. A pesar de los comentarios a su alrededor, Nadia y Marc prefieren enfocarse en su relación.