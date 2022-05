Marc Anthony y sus primeras declaraciones tras el accidente en Panamá

Luego de que Marc Anthony cancelara de último minuto el concierto que tenía preparado en Panamá este jueves, el cantante reapareció en las redes sociales para poner a su público al tanto de su salud. Tal como informaban sus representantes en un comunicado oficial, Marc sufrió una lesión en la espalda en las escaleras antes de subir al escenario del estadio Rommel Fernández.

“Hola, mi gente, les habla Marc Anthony para decirles que estoy en proceso de recuperación por la espalda. Suele pasar. Estoy bien y me están cuidando”, dijo el cantante a la cámara. Marc aparece descansando, con ropa cómoda y al aire libre luego de haber recibido en Miami la atención médica de sus especialistas.

Aunque todo es muy reciente para ver mejoría, Marc está motivado para seguir adelante y superar este bache. “Son cosas que pasan. Me siento... no puedo decir que mejor, pero estamos en esas”, agregó. El novio de Nadia Ferreira quiso agradecer a sus fans, es especial a quienes han estado muy al pendiente desde que, en las bocinas del lugar en Panamá, se anunciaba que no saldría a cantar.

“Por quienes se preocuparon por mí, muchas gracias. Que Dios los bendiga por desearme lo mejor. Voy a hacer todo lo posible por mejorar, regresaré pronto para cumplir mi palabra, prometió. ”Lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí porque no soy de cancelar. No tengo historia ni reputación de ello“, dijo para reafirmar su compromiso. ”Esto es para todas esas personas que les interesa saber, estoy mejorando. No puedo decir que estoy mejor. Soy ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor“, concluyó.

El accidente de Marc Anthony

El miércoles por la noche, con el auditorio lleno, Marc Antony estaba a punto de salir al escenario para cantar con su público en Panamá. Sin embargo, luego de los shows de apertura, los organizadores del evento anunciaron que Marc no saldría y que el concierto estaba cancelado. En ese momento explicaban que todo se debía a un accidente de Marc pero que ya había recibido atención médica.

©Nadia Ferreira





Horas después revelaban que Marc tuvo que ser trasladado a Miami. También informaron a los asistentes que la fecha se reprogramaría cuando él estuviera mejor, misma que se anunciará posteriormente.