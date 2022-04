Jencarlos Canela celebró un año más de vida, el actor y cantante cumplió 34 años esta semana, pero a diferencia de otros años, esta vez no publicó nada en sus redes sociales. Desde hace unas semanas, Jencarlos optó por poner una pausa en su actividad virtual para enfocarse en su salud mental. Y aunque no hubo muchos comentarios de su parte en este cumpleaños, su novia, la ex Miss Puerto Rico, Danna Hernández, publicó una serie de tiernas fotos con las que deja ver que, a pesar en los momentos más complicados, está rodeado de amor.