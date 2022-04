Jencarlos Canela se desconecta de las redes sociales a favor de su salud mental

Jencarlos Canela sorprendió a todos sus fans con un anuncio muy particular sobre su salud mental. El actor y cantante parecía ponerse al día en las redes sociales, dando likes en algunas fotos de Instagram cuando de pronto eliminó todas sus publicaciones para dejar sólo una declaración en la que anunciaba una pausa en su actividad virtual. Con una despedida que sus fans esperan sea temporal, expresó que buscará tener una mejor salud mental.

“Necesito un tiempo para mí. A veces es necesario desconectarse para conectarse de verdad con lo que realmente importa en la vida”, expresa en sus primeras líneas. “Tengo que amarme un poco más. Perdonarme. Perdonar a unas cuantas personas y pedirle perdón a un par más”, continuó sin ahondar en los detalles de la situación emocional que lo tiene abrumado.

“Quiero revaluar lo que es el éxito para mí. Por qué hago lo que hago. Sustituir algunos vicios dañinos con otros productivos”, expresó sobre cómo invertirá el tiempo en sanar su espíritu. “La mayoría de las personas. Para no decir todos. Por acá solo mostramos una versión de nosotros donde todo parece estar bien siempre y cuando subimos un post de algo más o menos difícil que estamos viviendo ni si quiera es 100% real”, expresó con el corazón en la mano.

El actor de Pasión Prohibida observó la situación desde lejos, dándose cuenta de lo mucho que afectan las redes sociales a la vida propia cuando no hay un balance. Y recapacitó sobre sus publicaciones y cómo podrían ser de más ayuda. “Esto está afectando la salud mental de todos. No estoy orgulloso de mis plataformas. Siento que puedo estar aprovechándolas con un propósito mucho más grande. Me quiero enfocar en calidad por encima de cantidad”.

Sin más que decir, escribió una despedida que no anticipa fecha de regreso: “Cuídense e inviertan en su salud mental. No hay proyecto más importante que uno mismo. Hasta pronto, Jencarlos Canela”.

El apoyo de amigos y familiares

La publicación de Jencarlos no sólo contó con aplausos de algunos de sus seguidores, quienes aceptan que el uso de las redes sociales puede ser tan descontrolado al grado de afectar a las personas, tal como lo ha expresado Selena Gomez, quien asegura llevar cuatro años lejos de ellas y sentirse con menos ansiedad y más conectada con el mundo real.