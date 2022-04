Sofía Castro se reencontró con su hermana Fernanda Castro, quien actualmente vive en Boston. La actriz destacó los logros de su hermanita, quien estudia música en uno de los colegios más prestigiosos. “Que bonito ver todo lo que haz logrado. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias por este fin de tantas risas. See you at graduation day. Te amo Fernanda Castro”, escribió Sofía.