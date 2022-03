Danna Paola, con el corazón roto por el grave estado de salud de su abuelita

Danna Paola atraviesa por momentos complicados en su familia. Aunque suele mantener ese lado de su vida en la mayor privacidad posible, la cantante se refugió en el cariño de sus seguidores para contarles lo que la tiene con el corazón roto. Y es que, desde hace unos días, su abuelita está hospitalizada, lo que para Danna es una de las peores noticias que pudo haber recibido.

“No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital”, escribió la intérprete mexicana, quien publicó este gran detalle de su vida en su cuenta de Twitter. Dana explicó que su abuelita está bajo atención médica por COVID, y sin especificar más, cerró aquel mensaje con el emoji de un corazón roto.

En una distinta publicación, se dirigió a sus fans con toda la fe y esperanza de que las cosas estarán bien. “Y tengo el corazón apachurrado ;( Les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella”, expresó en las redes.

Sin dejar de trabajar

Aunque le gustaría mucho poder ayudar más a su abuelita a estar mejor, Danna debe seguir adelante con su agenda laboral. Ella misma lo expresó en otra de sus publicaciones en la que la vemos posando en una cava de vino y haciendo referencia a la canción Emergencia de Nathy Peluso: “Toy cansada, pero no he abandonao. He visto que me apuntaban y no me he quitao… mira que he gerreao”.

Danna, además, lanzó hoy junto a Moderatto el cover de RBD, Sólo Quédate en Silencio. Y aunque no ha compartido más detalles sobre la salud de su abuelita, Danna volvió a las redes para agradecer al público por la linda respuesta que recibió luego de abrir su corazón: “Gracias x todos sus deseos y oraciones para mi abuelita ♥️De verdad gracias… ¡los amo mucho!”.

