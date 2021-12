Danna Paola alarma a sus fans por foto con oxígeno y esto fue lo que pasó

Todos los fans de Danna Paola quedaron muy preocupados luego de que la cantante publicara en sus historias de Instagram una foto en la que aparece con una mascarilla de oxígeno. Sobre la imagen, la mexicana escribió: “Abríguense, amiguitos”, sin dar más explicaciones de lo que le había sucedido. Sin embargo, en época de pandemia y en la que los contagios de COVID-19 siguen siendo motivo de preocupación, sus seguidores esperaban más detalles de su estado de salud.

Atenta como siempre con sus fans, Danna explicó lo que sucedía. “Bebés, gracias por preocuparse. Estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita”, escribió a través de Twitter.

En su breve mensaje, Danna Paola confirmó que, aunque sí estuvo enferma de las vías respiratorias y no es Coronavirus, no la pasó nada bien. “El resfriado que agarré está muy heavy, gracias a dios no es covid”.

La recomendación de Danna Paola para sus queridos fans

La intérprete de Kaprichosa parece que se encuentra mucho mejor después de haber recibido una correcta atención médica. Incluso en sus recientes publicaciones en las historias de Instagram se le ve más activa y con mejor semblante.

Sin embargo, no desearía que alguno de sus seguidores pasara por algo similar, así que les pidió que por favor se cuiden mucho y no sólo de COVID. “Please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho está heavy la cosa”, aseguró en su mensaje, dejando más tranquilos a sus seguidores.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.