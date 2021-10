Danna Paola aclara los rumores de una relación tóxica

Danna Paola no está nada contenta con los nuevos rumores en los que se encuentra envuelta. Y para que no siguieran creciendo las especulaciones, la actriz y cantante puso un alto definitivo. En días recientes, una revista mexicana aseguraba que Danna mantiene una relación amorosa con Álex Hoyer, pero lejos de ser un cuento de hadas o el amor de su vida, supuestamente es un verdadero tormento en el que ella sufre de violencia emocional en la pareja.

Al enterarse de lo que sucede en los medios, Danna no lo toleró y se encargó de desmentirlo todo. “Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares...”, anotó la cantante en su perfil de Twitter. Y para que no quedara duda alguna de su propia fuerza, agregó: “Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie”.

Danna, quien en sus canciones deja ver lo fuerte que puede ser como mujer es, además, un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que podrían haberse llevado una mala impresión. Y es que, a pesar de los difíciles momentos que vivió junto a Eleazar Gómez en el pasado, no significa que no lo haya superado y que hoy no se valore en una situación sentimental.

Al respecto, escribió: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto. Subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”.

El supuesto novio de Danna Paola

A mediados de año, Danna disfrutaba de unas vacaciones con amigos por Ibiza (España), junto a ella, Álex Hoyer. Ambos la pasaron muy bien en lo que Danna llamaba una etapa en la que se estaban conociendo. Sin embargo, no llegaron a formalizar su relación ante el público. “No quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial”, decía en ese entonces al programa Ventaneando sobre las imágenes de ambos bastante cerca.