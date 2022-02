Christian Nodal buscó cubrir sus tatuajes de Belinda dos días antes del anuncio de su separación

Christian Nodal está más que decidido a borrar de su piel el rastro del amor de Belinda. Hace unos días vimos que el nombre de Beli que llevaba tatuado junto a la oreja derecha hoy son los palos del póker. Orgulloso de su trabajo, no sólo con Nodal, su tatuador Rafael Valdez, mostró el proceso para cubrir ese diseño y cómo quedó el resultado, una sesión que el intérprete buscó desde dos días antes de anunciar al mundo entero que había puesto final a su relación. Y según contó el artista de la tinta, ya trabajan en los otros tres tatuajes que Christian se había puesto en nombre del amor.

El sábado 12 de febrero, Nodal paralizó a todos al confirmar que su historia con Belinda había llegado a su final. Sin embargo, el día 10, ya se había puesto en contacto con el tatuador que, según informes del show De Primera Mano, conoció gracias a su chef. “Le habló de mi trabajo y las personas a las que les he tatuado, eso despertó el interés de Nodal”, contó Valdez en entrevista con Reforma. Y es que, entre los clientes del artista destacan nombres como el de Marc Anthony, Demi Lovato, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Kylie Jenner, David y Victoria Beckham.

Nodal ya sabía con qué quería tapar el nombre de su ex, y viajó a Guadalajara, México, para la sesión. “Estuvimos toda la noche en ese proyecto, se armó cotorreo, muy buena onda, muy humilde, me cayó muy bien, no lo conocía en persona”, contó Rafael sobre el día en el que trabajaron juntos.

Va uno, faltan tres

El tatuador también reveló que ya trabajan en cubrir un tatuaje más en el cuerpo del cantante, y aunque aseguró que es uno de los más importantes, no especificó de cuál se trata. Sin embargo, fans de Nodeli especulan que se trata de los ojos de Belinda que lleva en el pecho. “Trabajamos otros tatuajes, uno muy importante que seguiremos trabajando seguramente y así lo dejo de mi parte, porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más, pero seguro pronto sale una foto”, explicó.