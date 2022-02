Belinda está dispuesta a tomar acciones legales contra aquellos que la han difamado

“No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ellos que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, apuntó Belinda.

Aseguró que esto no solo lo hacía por su bienestar, sino por ser un ejemplo para todas aquellas personas que se han visto en una situación similar. “Esto no es solo por mí, sino por todas y cada una de las mujeres a quienes se les juzga por vivir su vida en libertad. Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera”.

Para concluir, la intérprete envió un mensaje a sus seguidores: “Para mis fans, no tengo más que agradecimiento eterno y cariño mutuo. Soy de ustedes y a ustedes me debo. Mientras ustedes existan, habrá una Belinda fuerte que seguirá entregándose”.

