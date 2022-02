A menos de una semana de su ruptura con Belinda, Nodal anuncia nuevo tema ‘Ya no somos ni seremos’

“Yo no quise firmar el nuevo contrato y por eso están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí y eso se me hace una injusticia porque yo he entregado mis cinco años de carrera y los he hecho limpio, trabajando muy fuerte y entregándome cien por ciento para ustedes”, dijo a sus miles de fans en la transmisión en vivo. “No tengo ningún contrato vigente con ellos (Universal), repito. No quise firmar con ellos y por eso están haciéndo todo esto a la mala”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.