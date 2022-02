Camila Cabello rechaza a Chris Evans: ‘No es mi tipo’

El mundo del espectáculo es como ese salón de clases en donde las personas se conocen y entre ellos se empiezan a gustar. Por eso no es extraño ver que un cantante sale con una actriz o saber de una relación amorosa entre artistas. Pero no por ser famosos quiere decir que van a conseguir a la chica que quieran. El ejemplo más reciente es Chris Evans, quien hace dos años confesó que le gustaría tener una cita con Camila Cabello. Ahora que la cantante volvió a la soltería, le preguntaron si le daría una oportunidad al Captain America. Y la respuesta dejó a muchos con la boca abierta.

En su reciente visita al set del show de Ellen DeGeneres, la protagonista de Cinderella respondió a aquella declaración que Evans hizo en el programa de Jimmy Fallon cuando le preguntaron a quién le gustaría invitar a salir: “Si pudiera tener una cita con ella, la tendría con mucho gusto”. De pronto, los rumores surgían sobre la posible pareja, aunque la relación de la cantane de 24 años con Shawn Mendes puso fin a las especulaciones.

Pero Ellen no se olvidó de ello y al preguntarle a la intérprete de Don‘t Go Yet si le daría una oportunidad al actor de 40 años, ella dijo de lo más sincera: “Es muy guapo y lo admiro... pero no es mi tipo”.

Chris Evans y su estado sentimental

Aunque la respuesta de Camila sorprendió a muchas admiradoras de Chris, podríamos asegurar que al actor no se le romperá el corazón por no conseguir su cita con ella. De hecho, en la actualidad hay rumores de que sale con la actriz Alba Baptista, de 24 años, luego de que en diciembre fueran fotografiados juntos. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido el romance.

En cuento a Camila, ella asegura estar tranquila luego de poner punto final a la linda relación de dos años que mantuvo con el también cantante, Shawn Mendes. A mediados de noviembre comunicaron a sus fans que tomarían caminos separados, pero que mantenían una buena amistad. “Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca”, escribieron ambos en sus redes sociales. “Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”.