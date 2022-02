El multi millonario Elon Musk ofrece $5 mil dólares a adolescente por cerrar su cuenta en redes sociales

Elon Musk no se nada con rodeos… El hombre más rico del mundo bloqueó al joven que le pidió $50 mil dólares por cerrar su cuenta de Twitter, la cual monitorea la actividad del avión privado de Musk alrededor del mundo. De acuerdo con diversos reportes, el CEO de Tesla y Space X bloqueó a Jack Sweeney de su cuenta de Twitter, por lo que el chico no podrá tener más interacción con él. Este bloqueo responde a la última petición de Sweeney, quien ya no quería más el dinero de Musk, sino que ahora le pedía una pasantía en una de sus empresas, y al parecer, Musk se cansó del intercambio de mensajes.

Elon Musk aseguró que el rastreo de la ubicación de su jet atentaba contra su seguridad, por lo que se puso en contacto con el creador de la cuenta

De acuerdo con The Guardian, las conversaciones iniciales entre Elon Musk y Jack Sweeney empezaron el otoño pasado a través de mensajes directos en Twitter. En noviembre, el multi millonario le ofreció $5 mil dólares al joven por borrar la cuenta @elonjet, la cual rastrea la ubicación del jet privado, pues esto suponía un riesgo para la seguridad del empresario. Sin embargo, el joven rechazó la oferta y le pidió $45 mil dólares más, es decir un total de $50 mil dólares por dar de baja la cuenta.

El multi millonario optó por bloquear al adolescente

El chico de 19 años, radicado en Florida, dijo que con esa suma podría cubrir las cuotas de sus estudios y quizá comprar un automóvil Tesla. El 26 de enero, el estudiante dijo a Musk en sus mensajes que, en lugar de la jugosa suma de dinero, prefería hacer una pasantía en alguna de sus empresas, a cambio eliminaría la cuenta. “Entiendo tu punto de vista, pero espero que veas mi interés en esto porque lo he desarrollado desde que estaba en la preparatoria”, dijo Sweeney a Musk.

Aunque Jack Sweeney no obtuvo ni el dinero, ni la pasantía, parece que obtuvo lo que Elon precisamente no quería. Según el sitio web Drive Tesla Canada, la cuenta de Jack pasó de tener 80 mil followers a tener, al cierre de esta edición, más de 300 mil seguidores.

Elon Musk, co-fundador y CEO de Tesla, es la persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en $269 billones de dólares. Detrás de él, le sigue el fundador de Amazon, Jeff Bezos, con una riqueza calculada en $187 billones.

