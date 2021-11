A pesar de ser hijos de uno de los hombres más ricos del planeta, los chicos NO heredarán su fortuna. “Mis hijos han tenido una educación magnífica y también dinero, así que no hay motivos por los que tengan que ser pobres, todos tienen las herramientas para salir adelante. No les haces ningún favor heredando grandes cantidades de riqueza. Mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres”, dijo el fundador de Microsoft. “Dejarles todo mi dinero a mis hijos sería una irresponsabilidad”, recalcó.