Hace poco, Salma y su hija repitieron la hazaña de desfilar juntas y lo hicieron en Londres, para el estreno de Eternals.

Sobre la idea que su hija tiene de la fama y de cómo lleva su vida al ser hija de una estrella de cine y de un millonario, la actriz de origen mexicano dijo: “Trato de ser muy respetuosa, no solo de su privacidad, sino de quién es ella y en quién se transforma, y no ser una persona que le tiene que estar diciendo todo el tiempo: ‘Tienes que ser así’. Si no darle el espacio para que descubra quién es ella sin mis prejuicios, sin mis expectativas”.