Evaluna sufre fuerte caída en su último trimestre de embarazo

Al parecer la caída no fue de gravedad, ya que horas después, Evaluna compartió una serie de fotografías al lado de su marido. En las imágenes, la joven pareja celebraba el hecho de estar estrenando un sofá, el cual recién les llegó a su casa, en Miami. “Tenemos sofá. Nuestro primer sofá”, escribió Evaluna junto a las fotos.

©@evaluna



¡Nuevo sofá! La casa de Evaluna y Camilo poco a poco va tomando forma

Las difiultades para ser mamá

Con la llegada del nuevo mobiliario de la casa, pareciera que la parejita se prepara para recibir a su primer hijo. Para ambos, la llegada de Índigo es sumamente especial, ya que como la propia Evaluna lo comentó hace unas semanas, presentó ciertas dificultades para quedar embarazada.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, reveló en un episodio de su podcast En La Sala (Amazon Original).