Grettell Valdez ya está en casa y se recupera satisfactoriamente: ‘La cirugía fue un éxito’

Luego de pasar por el quirófano para la amputación de su pulgar izquierdo, Grettell Valdez compartió con sus seguidores que ya se encuentra en casa y que se recupera exitosamente. La cirugía, que fue de carácter preventivo, fue para removerle una verruga internada ocasionada por un virus. De no haberla quitado, el virus podría evolucionar en un cáncer, mismo que padeció en esa área en 2017.

©@grettellv



Grettell Valdez fue operada el pasado miércoles para la amputación de parte de su pulgar izquierdo

Como la propia Grettell lo indicó, la cirugía fue un éxito y prometió que más adelante, quizá en unos días, revelará a detalle cómo fue el procedimiento y los posteriores tratamientos a seguir.

En sus stories, la actriz de Médicos, línea de vida escribió el siguiente mensaje, en el que detalló que, debido al procedimiento no podía hablar mucho: “Gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño. Acompañada de mi hijo y mi querida @rubicardozo. La cirugía fue un éxito. Ahora estoy en casa recuperándome, no puedo hablar mucho ya que me entubaron y duele”.