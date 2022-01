Grettell Valdez tiene en su hijo de 13 años su mayor apoyo durante la cirugía de amputación

Con la amputación de parte de su pulgar izquierdo, los médicos de Valdez evitarán que el virus que formó la verruga interna evolucione y se convierta en un cáncer. En 2017 , la artista ya había presentado cáncer en esa zona y tras un tratamiento, salió adelante. Sin embargo, en una reciente revisión médica, su doctor notó una anomalía, por lo que procedieron a optar por la operación.

Valdez, de 45 años, fue clara en precisar que, lo que tiene actualmente en su dedo, no es cáncer: “Era un cáncer, hoy por hoy no es cáncer. Ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer. Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmuta”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.