Grettell Valdez entrará a cirugía esta semana para la amputación de su pulgar izquierdo

Tras dar a conocer que parte de su dedo pulgar sería amputado, Grettell Valdez ha informado cuando se le realizará la cirugía en su mano izquierda. Esta operación es de carácter preventivo, ya que como la propia actriz explicó, tiene un virus que podría transmutar en un cáncer. La estrella de telenovelas como Médicos, línea de vida informó que será esta semana cuando entre a cirugía en México. A través de unos videos en las redes sociales, Valdez detalló los pormenores de su cirugía y pidió a sus fans todas sus buenas vibras y oraciones para salir adelante de esta encrucijada en su salud.

©@grettellv



Grettell Valdez será operada esta semana para amputarle parte de su dedo pulgar

“La siguiente semana (esta semana) entro a cirugía, les pido que recen mucho por mí”, dijo la artista de 45 años, en declaraciones recogidas por el canal Las Estrellas. “Ahorita estoy tratando de estar tranquila, de mantenerme en casa, de cuidarme, porque no me puedo arriesgar a contagiarme”, reveló sobre los preparativos previos a la operación.

©@gretellv



La actriz explicó que, tras la cirugía, se someterá a otros tratamientos preventivos

“Después de la cirugía vienen varios procesos que tengo que seguir; quimios (quimioterapias), cosas que ya les contaré, que después de la cirugía les prometo que les voy a hacer toda una reseña de cómo me fue”, agregó.

Con esta cirugía, Valdez evitará que el virus de su dedo pulgar evolucioné y que regrese el cáncer a esa zona, mismo que le fue diagnosticado en 2017. “Sí, tienen que cortarme parte del dedo”. La estrella de televisión añadió: “Todo va a estar bien. Esto es un proceso que apareció hace casi cinco años”.

©@grettellv



Grettell tiene en su hijo Santino el más grande apoyo

Valdez fue precisa en aclarar su condición y recalcar que, en su condición actual, no es cáncer. “Era un cáncer (en 2017 cuando se lo detectaron), hoy por hoy no es cáncer. Ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer. Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmuta”.

Buenos deseos y oraciones

Para concluir, la artista –quien tiene un hijo de 13 años con Patricio Borghetti—pidió a sus seguidores que no se alarmaran y agradeció los buenos deseos. “Voy a estar muy bien. Gracias por sus oraciones porque sí, de repente, uno se siente un poco solita y los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes; mis amigos que me escriben, que se alarmaron un poquito de esto, pero voy a estar bien. Estoy en muy buenas manos”.