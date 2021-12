Aislinn Derbez publicó una imagen junto a su pequeña Kailani e hizo una emotiva reflexión sobre estas fiestas y la realidad en las redes sociales. La actriz hizo un llamado a no dejarse llevar por las apariencias y ser agradecidos.

“Cuando entro en la redes en estas fechas realmente me quedo pensando cómo la perfección que se muestra aquí en estos días es demasiado alejada de la realidad y hace que las expectativas a veces nos rompan el corazón. Recuerda que todo lo que ves aquí NO es la realidad. Pienso en todos los contagiados que no pudieron convivir y se quedaron solos, los que sufrieron imprevistos de última hora, en aquellos separados de sus familias o parejas por distintas razones, en aquellos que tuvieron discusiones familiares incómodas o muchas otras cosas que le pasan a TODOS en estas fechas pero que casi nadie dice ni muestra… Como sea que pases estas fechas, recuerda que sirve mucho enfocarnos en todo aquello que sí tenemos y que tal vez a veces damos por hecho. ♥️🧡💛💚”.