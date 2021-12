Ben Affleck se retracta de sus polémicos comentarios sobre su matrimonio con Jennifer Garner

Luego de sus polémicas declaraciones sobre sus adicciones y como su matrimonio con Jennifer Garner influyó en ello, Ben Affleck hizo una aclaración sobre lo dicho en el show de Jimmy Kimel Live! El miércoles por la noche, el actor de películas como The Tender Bar indicó: “Nunca quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”. Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados de 2005 a 2015 y son padres de tres chicos: Violet, 16, Seraphina, 12, y Samuel, de nueve años.

©GettyImages



Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron casados de 2005 a 2015. Quedaron divorciados oficialmente en 2018

Recientemente, Affleck se presentó en The Howard Stern Show y fue ahí donde dijo que, de seguir casado con Garner, “probablemente seguiría tomando”. El también productor se retractó de dichas declaraciones, y dijo que para él su entrevista había tenido “cierto significado”, y que no se dio cuenta de cómo habían sido percibidos los comentarios que hizo hasta después de que salió al aire. De acuerdo con el propio Ben, sus palabras fueron sacadas de contexto, y parecía que el aprecio que siente por la actriz de 49 años –quien estuvo a su lado apoyándolo contra el alcoholismo—fuera todo lo contrario.

Los seguidores del actor se centraron en esas declaraciones e interpretaron que todo había sido culpa de Jennifer Garner. Sin embargo, en su charla con Stern, Affleck no tuvo más que palabras de admiración por su ex. “Los espectadores se quedaron con eso, pero yo seguía diciendo cuanto nos respetamos y nos preocupamos el uno por el otro y por nuestros hijos y los pongo en primer lugar”. Affleck añadió que lamenta que esa parte de la entrevista fuera la que generara mayor interés porque “simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible y estúpido, un tipo horrible”.

Al ser una figura pública, el también director está consciente de que su vida personal acapare los titulares o que sus fotografías se conviertan en memes. Eso sí, dijo que cuando se trata de su familia, lo toma como un tema serio. “Tengo que trazar una línea y ser claro. Lo que se ha dicho no es cierto. No lo creo, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo”.